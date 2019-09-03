Son Dakika Haberleri: Merkezli 8 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Merkezli 8 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu

3 saat önce

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte bahis kuponlarıyla sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi toplam 600 bin lira dolandırdığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulundan gelecek belgeyle belirlenen miktarın artabileceği kaydedildi.

Ekipler, firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 43 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezli 8 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]