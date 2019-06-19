Son Dakika Haberleri: Merlyn Solakhan'ın Şehir Filmi Türkiye'de ilk kez gösteriliyor
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Merlyn Solakhan'ın Şehir Filmi Türkiye'de ilk kez gösteriliyor

1 saat önce

Pera Film'in, sinema topluluğu Fol iş birliğiyle düzenlediği "Başkasının Eli" film ve söyleşi programı, yönetmen Merlyn Solakhan'ın Şehir filmiyle sonlanıyor.

Merlyn Solakhan'ın Şehir Filmi Türkiye'de ilk kez gösteriliyor, System.String[]

Pera Müzesi Oditoryumu'nda, 21 Haziran Cuma günü Türkiye'de ilk kez gösterilecek filmin hemen ardından, yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, Merlyn Solakhan ile bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Pera Film'in Mart ayından bu yana Fol iş birliğiyle düzenlediği, günümüz sinemasının Türkiye'de gösterilme fırsatı bulamamış önemli örneklerini odağına alan "Başkasının Eli" film ve söyleşi programının son ayağında, Merlyn Solakhan'ın yönetmenliğini yaptığı Şehir gösteriliyor. İstanbul üzerine bir anlatı sunan bu uzun metrajlı belgeselde, kamerasıyla şehri karış karış ve birbirinden kopuk parçalar hâlinde arşınlayan yönetmen, bir yandan da şehrin dününü ve bugününü ele alan bir soruşturmaya girişiyor. 1983 yılı yapımı, 16 mm ve sesli olarak çekilen film, teknik özellikleri ile Türk sinemasında alışılmışın dışına çıkan örneklerden birini teşkil ediyor. Eğitimini Berlin Film ve Televizyon Akademisi'nde tamamlayan Solakhan, Şehir'in yanı sıra başta Uhrwald ve Tekerleme olmak üzere çeşitli belgesel filmleri ile öne çıkıyor.

37 yıl sonra ilk kez Pera Film'de gösteriliyor

21 Haziran Cuma günü saat 19.00'da başlayan gösterimin hemen ardından, 1980 sonrası Türkiye'de alternatif sinemanın önemli isimlerinden yönetmen Merlyn Solakhan'ın katılacağı söyleşide, filme ve kente dair pek çok ayrıntı sinemaseverler ile paylaşılıyor. Söyleşinin moderatörlüğünü yazar ve çevirmen Fatih Özgüven üstleniyor. Pera Müzesi Oditoryumu'ndaki film gösterimi ve söyleşi, sinemaseverlere ücretsiz sunuluyor.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:25 Kaynak: Bültenler
Yönetmen, Türkiye, Güncel
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