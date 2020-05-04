Mermer Akademisi kapılarını açıyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından desteklenen "Mermer Akademisi" projesi çalışmalarına başladı.



Zafer Kalkınma Ajansı ve İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ortak yürüttükleri "Mermerde Yüksek Verim Yüksek Katma Değer" projesinde yer alan "Mermer Akademisi" faaliyete geçiyor. İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, projeyi yerinde inceleyerek Proje Koordinatörü İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muhammet Bacaksız'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müdür Bacaksız, "Mermer Akademisi" projesi eğitiminde kullanılacak mermer işleme ve tasarımında makinelerin kurulduğunu söyledi.



"İhracat oranında artış olacak"



Proje hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin; "Projenin mermer sektörüne sağlayacağı eğitim, tasarım, tanıtım ve ar-ge çalışmaları sayesinde bölgemizde dünyanın en gelişmiş proje tasarımları ve ürünleri firmalarımızda rahatlıkla tasarlanıp üretilebilecektir. Buda başta Ülke ekonomisi olmak üzere Afyonkarahisar ve bölgemizin üretim kapasitesini, nitelikli istihdam oranını ve ihracat oranını da artıracaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR