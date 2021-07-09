Mermer atıkları değerlendirilip ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız, Ula Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Baha Başçelik, GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Sert, Valilik Proje Koordinatörü Ahmet Esen katıldı.

İhracat ve istihdam alanında ilimizin önde gelen sektörü olan Mermer sektörünün en büyük sıkıntılarından birisi olan Mermer atıklarının değerlendirilmesi hususunda Muğla Valisi Tavlı, ilgili kurum ve kuruluşlar, STK ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek planlanan projeler hakkındaki istişarelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Alpay Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Melike Alpay Özmen konuyla ilgili yaptığı ön proje sunumunda bölgenin durumu, tesisleşmenin önemi ve kalsitin kullanım alanları ile ilgili Muğla Valisi Orhan Tavlı 'ya bilgi verdi. Dünya'da her geçen gün hammadde ihtiyacı artarken, hali hazırda bölgemizde bulunan atıkların değerlendirilmesi sektöre ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacağından en kısa sürede tesisleşerek bu sorunun çözüme kavuşturulması için fizibilite çalışmalarına başlanmasına karar verildi.

Toplantı diğer katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.