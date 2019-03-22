Son Dakika Haberleri: Mermer Atölyesine Giren Hırsız Yakalandı

Mermer Atölyesine Giren Hırsız Yakalandı

55 dakika önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.

Mermer Atölyesine Giren Hırsız Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.

Olay, 5 Mart gecesi, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer atölyesine giren bir kişi, içeriden 8 bin TL değerinde televizyon, kamera kayıt cihazı, taşlama motoru, motorlu karıştırıcı, hilti ve 50 metre bakır kablo çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede zanlının daha önce benzer suçlardan 9 sabıka kaydı bulunan Ö.K. olduğu tespit edildi. Polis, dün yapılan operasyon ile Ö.K.'yi, yine Bağdat Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:07 Kaynak: DHA

Kocaeli, İzmit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Istakoz Tezgahlarda 400 TL'ye Kadar Alıcı Buluyor Cem Yılmaz, Sosyal Medya Üzerinden Takipçisiyle Tartıştı! Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı Ölen Adamın Karısı Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Kan Dondurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:02:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mermer Atölyesine Giren Hırsız Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]