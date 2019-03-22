Mermer Atölyesine Giren Hırsız Yakalandı
1 saat önce
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.
KOCAELİ'nin İzmit
ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.
Olay, 5 Mart gecesi, İzmit Mehmet Ali Paşa
Mahallesi Bağdat
Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer atölyesine giren bir kişi, içeriden 8 bin TL değerinde televizyon, kamera kayıt cihazı, taşlama motoru, motorlu karıştırıcı, hilti ve 50 metre bakır kablo çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli
İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede zanlının daha önce benzer suçlardan 9 sabıka kaydı bulunan Ö.K. olduğu tespit edildi. Polis
, dün yapılan operasyon ile Ö.K.'yi, yine Bağdat Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:17 Kaynak: DHA
Istakoz Tezgahlarda 400 TL'ye Kadar Alıcı Buluyor
Cem Yılmaz, Sosyal Medya Üzerinden Takipçisiyle Tartıştı!
Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı
Ölen Adamın Karısı Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Kan Dondurdu!