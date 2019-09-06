Son Dakika Haberleri: Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü
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Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü

34 dakika önce

Denizli'de üzerine mermer bloğundan kopan parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü, System.String[]

Denizli'de üzerine mermer bloğundan kopan parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.


Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Taner Ünlü'nün (34) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü traverten mermer bloğundan kopan parçalar düştü. Olay sonrası kalçasının kırılması sonucu ağır yaralanan Ünlü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ünlü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, Ünlü'nün cenazesinin yapılan otopsinin ardından memleketi Sinop'ta 7 Eylül Cumartesi günü defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, Belevi, İşçi, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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