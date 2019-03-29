Son Dakika Haberleri: Mermer Fuarında İlginç Tasarımlar

Mermer Fuarında İlginç Tasarımlar

57 dakika önce

İZMİR'de bu yıl 25'incisi düzenlenen MARBLE Fuarı kapsamında ikinci kez 'Değişik' temasıyla gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu için doğal taştan üretilen tasarımlar büyük ilgi çekti.

Mermer Fuarında İlginç Tasarımlar, System.String[]
İZMİR'de bu yıl 25'incisi düzenlenen MARBLE Fuarı kapsamında ikinci kez 'Değişik' temasıyla gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu için doğal taştan üretilen tasarımlar büyük ilgi çekti. Hayatın her alanında kullanılabilecek ürünler arasında mermerden X-ray cihazı, müzik ünitesi, duvar aydınlatması, telefon sesi yayıcı ve harici bellek de var.

Türkiye'nin önemli üniversitelerindeki gençlerin birbirinden özel mermer tasarımları, 25'inci MARBLE  İzmir Fuarı kapsamında, Fuar İzmir B Holü Fuaye Alanı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu. Bu yıl ikinci kez 'Değişik' temasıyla düzenlenen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu'na geçen yıl 39 tasarım başvururken, bu yıl sayı 112'ye çıktı. 21 Ocak tarihinde son bulan başvuru süresi içinde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerden tasarımcılar platforma katıldı. Türkiye'nin önemli isimlerinin yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirmeler sonrasında destekçi firmalar 25 eserin üretilmesine karar verdi.

X-RAY CİHAZI DA VAR

Birbirinden değişik tasarımların yer aldığı yarışmada, genç tasarımcılar yeteneklerini sergiledi. Hayatın her alanında kullanılabilecek ürünler arasında mermerden X-ray cihazı, müzik ünitesi, masa üstü takvimi, vestiyer, dergilik ve saat, masa düzenleyici, satranç, kapı tokmağı, yemek ısıtma aparatı, duvar aydınlatması, telefon sesi yayıcı, sokak mobilyaları, sehpa, kitaplık, harici bellek, ışıklı duvar kaplamaları gibi farklı tasarımlar yer aldı.

Fuarda, 25 tasarım arasından en iyi 3 proje seçilecek ve bu tasarımlar 'MARBLE En Değişik Tasarım Ödülü' alacak.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, Genç, Güncel
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