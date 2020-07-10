Mermer ihracatı pandemiden olumsuz etkilendi

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, pandemi sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, 2020 yılının ilk altı ayında, maden ürünleri ihracatında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Nasuh Ekinci, 2020 yılının ilk altı ayında 51 milyon 411 bin 40 dolarlık ihracat gerçekleştiğini, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,66 daha düşük olduğunu aktardı. Ekinci, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 71 milyon 67 bin 360 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ekinci, Burdur'un 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen genel ihracatının 89 milyon 193 bin 970 dolar olduğunu, bu rakamın 2020 yılının aynı döneminde yüzde 16,70'lik düşüşle 74 milyon 294 bin 570 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

'KORONAVİRÜS BURDUR'U DERİNDEN ETKİLEDİ'

Mermer sektörünün Burdur ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu kaydeden Ekinci, "Çünkü Burdur'un ihracatının yüzde 83'lük kısmını doğaltaş ve mermer sektörü oluşturmaktadır. Bu sektör 10 binden fazla insana istihdam sağlamıştır. 200'ün üzerinde mermer ocağı faaliyettedir, fakat koronavirüs Burdur'u çok derinden etkiledi. Rakamlar bunu zaten ortaya koyuyor. İhracatın düşmesi hem çalışanlarımızı hem sektöre dolaylı hizmet verenleri olumsuz etkiledi. Yatırımcı bu sektöre endişeyle bakmaya başladı" diye konuştu.

Burdur'un ihracatının yüzde 95'lik kısmını Çin'e yaptığını aktaran Ekinci, "Çin'deki bir iş ortağımız pandemi dolayısıyla inşaat sektörünün ciddi oranda durduğunu, haziran sonu itibarıyla yeni yeni canlanmaya başladığını, bu yıl mermer sektöründe canlanma beklenmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Uluslararası fuarların ya ertelendiğini ya da iptal edildiğini anlatan Ekinci, "Sektörde ciddi moralsizlik var. Mermer sektörü birçok yasal zorluk yaşıyor. Pandemi ile bu iyice derinleşti" ifadelerini kullandı.