Mermer ihracatında artış yaşanıyor - Son Dakika
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Mermer ihracatında artış yaşanıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yurt dışına mermer ihracatında artış yaşanıyor.

Mermer ihracatında artış yaşanıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yurt dışına mermer ihracatında artış yaşanıyor.


Türkiye'nin en büyük mermer ocaklarının ve fabrikalarının bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde son yıllarda yurt dışına ihracatın artması nedeniyle ülkeye ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Dernek Başkanı Muharrem Çakmak, Türkiye'de mermerciliğin son 10-15 yıldır çok büyük bir ivme kazandığını belirterek bunun ülkeye çok ciddi döviz girdisi ve istihdam olarak yansıdığını aktardı. Çakmak, "Burada tabiki mermercilik denilince Türkiye'de önceki yıllarda Afyon, İscehisar ve Marmara adası olarak mermer bilinirdi. Bunun sebebi de mermer yataklarının İscehisar'da ve Marmara adasında olmasından kaynaklanırdı. Ama ülkemizde mermercilik gelişmeye başladıktan sonra, pazarı çoğalmaya başladıktan sonra ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik illerinde, değişik renk ve desenlerde çok farklı, çok çeşitli mermer yatakları bulundu. Bu mermer yataklarının bulunmasıyla birlikte ülkemizdeki mermer sektörü çok büyük bir potansiyel haline geldi" dedi.


"Mermer ihracatı arttı"


Mermer ihracatının arttığını kaydeden Çakmak, "Burada 2018 yılında 184 milyon dolar civarlarında ihracat gerçekleşti. 2019 yılında 11 aylık bir süreçte ihracatımızın arttığını gözlemledik. Şu an 11 aylık süreçteki ihracat rakamımız da 182 milyon dolar Afyon ilimiz olarak. Mermer sektöründeki ihracat artışının ana nedeni, ülkemizdeki inşaat sektörünün yavaşlamasıyla birlikte mermer pazarında yurt içi pazar daraldı. Yurt içi pazar daralınca üretici, sanayici ister istemez yönünü ihracata çevirdi, ihracata ağırlık verdi. Buna bağlı olarak da 2019 yılında mermer sektöründe ihracat oranlarımız artmakta ve artarak ta devam edecektir" diye konuştu.


Birçok ülkeye ihracat yapılıyor


Mermer ihracatı yapılan ülkeleri sıralayan Çakmak, "İhracat Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri bu; Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, son yıllarda Japonya'ya da bir kısım ihracat yapılmaya başlandı. Orta Doğu ülkeleri; Irak başta olmak üzere Sudi Arabistan, Katar, Dubai, Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelere ülkemizden ihracat yapılmaktadır. Saymış olduğum ülkelere işlenmiş üründe ihracat yaptığımız ülkeler" dedi.


"Çin işlenmiş mermer almıyor, blok mermer alıyor"


Çin'in işlenmiş mermer almadığını ve kalabalık bir nüfusa sahip olması nedeniyle blok mermer aldığını sözlerine ekleyen Çakmak, "Çin'e işlenmiş ürün satamıyoruz. Çin'e mermerleri blok ham madde olarak, Çin ham madde olarak alıyor. Çin ve Hindistan blok alımında ciddi alımlar yapıyor. Çin'de nüfus kalaba olduğu için kendi ülkelerine istihdam oluşturmak için hiçbir madeni işlenmiş olarak almıyor. Ham madde olarak ülkelerine götürüyorlar orada kendi insanına istihdam oluşturuyor Çin" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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