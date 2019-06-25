Mermer ihracatında Çin pazarı öncü
34 dakika önce
Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü karşılayan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yapılan dış satımda son yıllarda Çin pazarı öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:08
Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye
'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü karşılayan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yapılan dış satımda son yıllarda Çin pazarı öne çıkıyor.
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