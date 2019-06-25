Son Dakika Haberleri: Mermer ihracatında Çin pazarı öncü
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Mermer ihracatında Çin pazarı öncü

34 dakika önce

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü karşılayan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yapılan dış satımda son yıllarda Çin pazarı öne çıkıyor.

Mermer ihracatında Çin pazarı öncü , System.String[]
Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü karşılayan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinden yapılan dış satımda son yıllarda Çin pazarı öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:08 
Afyon, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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