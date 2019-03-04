Son Dakika Haberleri: Mermer ihracatında hedef Latin Amerika

Mermer ihracatında hedef Latin Amerika

34 dakika önce

Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.

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Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:20 

Selçuk, Madencilik, Latin Amerika, Ekonomi
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