Mermer ihtisas OSB toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mermer ihtisas OSB toplantısı yapıldı

Mermer yatakları bakımından zengin ve önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adıyaman'da kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin geleceği masaya yatırıldı.

Mermer yatakları bakımından zengin ve önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adıyaman'da kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin geleceği masaya yatırıldı.

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Ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyan ve kentin ekonomisine büyük bir canlılık getirecek olan mermerin Adıyaman'da işlenerek dünya pazarlarına ihraç edilmesi amacıyla kurulacak Adıyaman Mermer İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı. Türkiye Petrolleri konferans salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Reşit Bilgin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda Adıyaman'da mermer piyasasına yön verecek mermer ihtisas OSB'nin son durumu, OSB sınırları içinde kalan şahıs parsellerinin bir an önce kamulaştırılması, bugüne kadar yapılan çalışmalar, OSB sınırı dışında kalan alanların planlanması için ilgili kurumların çalışmalarını hızlandırması ve yol haritası hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, kurulma ve kamulaştırma çalışmaları devam eden Mermer İhtisas OSB'nin mevcut durumu ve kurulum çalışmaları hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı.


Mermer OSB ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantı öncesi dün mermer ihtisas OSB'nin kurulacağı araziyi yerinde inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, yapılan toplantıda, Adıyaman merkeze bağlı Örenli Mahallesi (Pirin) Şabi Mevkiinde 81 hektar arazi üzerine kurulacak olan Mermer İhtisas OSB'nin kamulaştırma çalışmaları, imar planı ve altyapı projelerinin bir an önce tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mermer ihtisas OSB toplantısı yapıldı - Son Dakika

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