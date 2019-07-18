Son Dakika Haberleri: Mermer ile mermer kesme makine arasına sıkışan işçi öldü
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Mermer ile mermer kesme makine arasına sıkışan işçi öldü

2 saat önce

ISPARTA'da mermer kesme makinesi ile kestiği mermer arasına sıkışan Lokman Kahya (32) yaşamını yitirdi.

Mermer ile mermer kesme makine arasına sıkışan işçi öldü, System.String[]
ISPARTA'da mermer kesme makinesi ile kestiği mermer arasına sıkışan Lokman Kahya (32) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Senirkent ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. Ocakta işçi olarak çalışan Lokman Kahya, blok mermeri, mermer kesme makinesi ile kesmek istedi. Ancak mermer ile makine arasında sıkıştı. Çığlıklar üzerine koşan mesai arkadaşları Kahya'nın cansız bedenini buldu. Uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden çıkarılan Lokman Kahya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kahya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.


Senirkent, Isparta, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
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