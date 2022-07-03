Son dakika! Mermer işletmesi şantiyesi çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
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Son dakika! Mermer işletmesi şantiyesi çıkan yangında küle döndü

03.07.2022 11:22

Son dakika haberi: Mermer işletmesi şantiyesi çıkan yangında küle döndü Şantiye çalışanlarının izinli olması faciayı önledi Antalya'nın Serik ilçesinde mermer işletmesine ait şantiyede çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Mermer işletmesi şantiyesi çıkan yangında küle döndü

Şantiye çalışanlarının izinli olması faciayı önledi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde mermer işletmesine ait şantiyede çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu. Şantiye çalışanlarının izinli olması ise bir facia yaşanmasını önledi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde D400 karayolu kenarında bulunan mermer işletmesinde çıktı. Şantiyede çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı. Şantiye çalışanlarının izinli olması büyük bir felaketin yaşanmasını önlerken, yangının çıkış nedeni incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mermer işletmesi şantiyesi çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

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