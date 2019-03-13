Mermer Ocağında Feci Ölüm
58 dakika önce
Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Taşkale Köyü Kızıllarağini mevkiinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mermer ocağında taş kesmede kullanılan makinenin kopan çelik halatı işçi Ali Rıza Yumrukaya'ya (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yumrukaya'nın kafası mermer bloklarına çarptı. Yumrukaya olay yerinde hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mehmet Dağlı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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