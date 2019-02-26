Son Dakika Haberleri: Mermer Ocağında İş Kazasında Öldü

Mermer Ocağında İş Kazasında Öldü

55 dakika önce

ADIYAMAN'da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli (41) iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak öldü.

Mermer Ocağında İş Kazasında Öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli (41) iş makinesi ile mermer arasında sıkışarak öldü.

Olay, akşam saatlerinde Kaş Köyünde bulunan özel bir mermer ocağı şantiyesinde meydana geldi.

Şantiye şefi olarak çalışan Ramazan Şekerli, manevra yaparken kendisini fark etmeyen iş makinesi ile mermer kütlesi arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Şekerli, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen Şekerli, hayatını kaybetti. Şekerli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şantiyede iş makinesini kullanan ismi öğrenilemeyen operatör jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:25 Kaynak: DHA

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