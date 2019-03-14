Mermer Ocağındaki Kazada Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
1 saat önce
Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazası sonrası hayatını kaybeden işçi, Kastamonu'da toprağa verildi.
Karaman
'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazası sonrası hayatını kaybeden işçi, Kastamonu
'da toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre Karaman'da Taşkale
Köyünde bulunan bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 39 yaşındaki Ali Rıza Yumrukaya'ya, taş kesmede kullanılan makinenin çelik halatı koparak çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali Rıza Yumrukaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yumrukaya'nın cenazesi, Karaman Devlet Hastanesi
'ndeki otopsisinin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi. Şenpazar
ilçesine bağlı Sefer Köyünde getirilen evli ve 4 çocuk babası Ali Rıza Yumrukaya, ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı