Son Dakika Haberleri: Mermer Ocağındaki Kazada Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Mermer Ocağındaki Kazada Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

1 saat önce

Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazası sonrası hayatını kaybeden işçi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Mermer Ocağındaki Kazada Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi, System.String[]
Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazası sonrası hayatını kaybeden işçi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Karaman'da Taşkale Köyünde bulunan bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 39 yaşındaki Ali Rıza Yumrukaya'ya, taş kesmede kullanılan makinenin çelik halatı koparak çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali Rıza Yumrukaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yumrukaya'nın cenazesi, Karaman Devlet Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi.

Şenpazar ilçesine bağlı Sefer Köyünde getirilen evli ve 4 çocuk babası Ali Rıza Yumrukaya, ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Kastamonu, Karaman, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 23:01:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mermer Ocağındaki Kazada Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]