Mermer ocağının kadın patronu "maden işi erkek işi" algısını yıkıp firmasını büyüttü - Son Dakika

Mermer ocağının kadın patronu "maden işi erkek işi" algısını yıkıp firmasını büyüttü

02.03.2021 11:53
Mermer ocağının kadın patronu

Genç yaşta ailesinin mermer şirketinin başına geçen Melike Alpay Özmen, yeni projeler ve katma değeri yüksek ürünlerle firmasını büyüttü, sektördeki kadın istihdamının artmasını sağladı.

Genç yaşta ailesinin mermer şirketinin başına geçen Melike Alpay Özmen, yeni projeler ve katma değeri yüksek ürünlerle firmasını büyüttü, sektördeki kadın istihdamının artmasını sağladı.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun olan Özmen, İstanbul'da bir hukuk bürosunda stajını yaptıktan sonra mesleğine bu kentte devam etti. Galatasaray Üniversitesinde ekonomi hukuku alanında yüksek lisansını da tamamlayan Özmen, bazı kurumsal firmaların hukuk işlerinde görev aldı.

Genç avukat, 2017'nin Şubat ayında, Muğla'nın Yatağan ilçesinde mermer sektöründe faaliyet gösteren babası Gökhan Alpay'ı (55) geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti.

İki kız kardeşi bulunan Özmen, babasının ölümünden sonra avukatlığa ara verip 260 çalışanı bulunan firmanın başına geçti.

Kendini bir anda maden ocağında bulan ve kısa sürede işlere adapte olan genç girişimci, firmayı daha da büyütmek için kollarını sıvadı.

Yönetimin başına geçtiğinde firmanın yaklaşık 8,5 milyon lira olan cirosu, 2020'de 84 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde şirketin ihracatı da yüzde 168 artırarak 7 milyon 506 bin dolara yükseldi.

Öte yandan Özmen ile birlikte şirketteki kadın çalışan sayısı da arttı. Gerek üst kademede gerekse fabrikada sayıları artan kadınlar, firmanın çalışan sayısının yüzde 30'unu oluşturdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi ve Ege Maden İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Özmen, avukatlıktan sonra firmasına ve Türk doğal taş sektörüne değer katmak için çalışıyor. Sektörde kadınların ağırlığının giderek artması için mücadele veren Özmen, özellikle tasarım ve katma değerli ürünlere yönelik yoğun mesai harcıyor.

Özmen, ayağında çizme, başında baretle maden ocağında işlerini takip ediyor.

Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Özmen, AA muhabirine, babasının vefatının kendilerini derinden sarstığını söyledi.

İşin başına geçmeyi bu kadar çabuk beklemediğini dile getiren Özmen, vefattan hemen sonra firmanın yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladığını ifade etti.

İlk olarak çevredekilerin kendisine inanmadığına değinen Özmen, şöyle konuştu:

"Babamın kaybından sonra etraftan, 'Kadın başlarına bu işi yönetemezler. Bu firmayı satarlar. 4 kadın bunlardan 2'si öğrenci, biri yeni mezun bir avukat, diğeri de iş hayatında olmayan bir anne.' diye dedikodular kulağımıza geldi. Firmanın başına geçtiğimde 27 yaşındaydım. Yönetimin başına da geçince 'şirketimizin başındayız, yönetimdeyiz. İşler kaldığı yerden devam edecek' mesajını verdik."

Babasının yetiştirdiği çalışanlar ve güvenilir ekipler sayesinde adaptasyon sürecinde zorluk çekmediğini vurgulayan Özmen, işe hakim bir şekilde 4 yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Fuarda taziyeleri de kabul etti, iş görüşmeleri yaptı

İşe başladıktan 1 ay sonra Türkiye'nin en büyük doğal taş fuarı olan İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı-MARBLE'a katıldıklarına işaret eden Özmen, burada başından geçenleri ise şöyle anlattı:

"Hem taziyeleri kabul ediyorduk, hem de gelen müşterilerimizle ilgileniyorduk. Ben mermer konusunda, maden konusunda çok da fikri olmayan bir yönetim kurulu başkanı olarak işin başındaydım. Fuarda yardım ediyor gibi destek olmak istiyor gibi gelenler oldu. 'Bir ihtiyacınız varsa lütfen arayın. Babanız bizim arkadaşımızdı, müşterimizdi' gibi şeyler söyleyenlerden şunları duydum, 'Hiç abiniz, amcanız, dayınız, var mı?'

O zaman çok ağır gelmemişti bu bana ama sonradan düşündükçe ağırıma gitti. Hala o anları hiç unutmam. Ben kadın olarak bunları yapmaya muktedir değil miyim diye düşündüm. 'Maden işi erkek işi, ocağa çıkamaz, fabrikaya gidemez' dediler. Çok da güzel yaparız, yapmaya da devam edeceğiz."

Mermer atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Göreve gelir gelmez iş güvenliğine ayrı önem verdiğinin altını çizen Özmen, bu kapsamda yeni tedbirler aldıklarına işaret etti.

Mermer atıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması için projeler yürüttüklerini aktaran Özmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Firmanın bünyesinde farklı bir şirket daha kurduk. Burada mermer atıklarından dekoratif objeler üretiyoruz. Aslında bu sektörde öncü bir proje oldu. Firmalar marka kurup bu işe yöneldi. Mermer sektöründe tasarım ve sanatın yer alması gerekiyor. Maalesef artık alışagelmiş bir durum var. 'Ocaktan çıkaralım keselim blok olarak ihraç edelim' düşüncesi hakim. Tabii bunları da yapacağız. Ancak mermer binlerce yıllık bir doğal zenginlik. Türkiye, mermer denilince ilk akla gelmesi gereken ülke. Dünyada hep İtalya, İspanya Yunanistan başta geliyor. Ancak dünya rezervinin yüzde 33'ü bizde."

Koç Üniversitesi, Türkiye, Muğla, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mermer ocağının kadın patronu 'maden işi erkek işi' algısını yıkıp firmasını büyüttü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi 'Çok yüksek riskli' kategoride bulunan Konya'da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye 243 bin TL ceza Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı Telefonda "Kocan cinayet işledi" diyen dolandırıcılara 45 bin TL'lik bilezikleri elleriyle verdi SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir
Son dakika: İhracat tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamlarına ulaşarak rekor kırdı Son dakika: İhracat tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamlarına ulaşarak rekor kırdı         
11:49
Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı         
11:33
"Çocuklarımı getirin" diye bağıran kadın, intihar girişiminde bulundu         
11:30
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Kafası karışıklar dikkat! İşte 11 maddede normalleşme Kafası karışıklar dikkat! İşte 11 maddede normalleşme         
10:59
Zihinsel engelli torununa cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia eden babaanne mahkemede konuştu: Mahrem yerine tekme atarak kurtuldu Zihinsel engelli torununa cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia eden babaanne mahkemede konuştu: Mahrem yerine tekme atarak kurtuldu         
10:48
Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı         
10:30
Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok         
10:08
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış         
09:44
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi 4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi         
09:27
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi         
09:17
İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
08:06
Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu         
03:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 12:02:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mermer ocağının kadın patronu "maden işi erkek işi" algısını yıkıp firmasını büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei