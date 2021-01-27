Mermer paletlerinin arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mermer paletlerinin arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
27.01.2021 17:39
Şırnak'ın Cizre ilçesinde mermer paletlerinin arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde mermer paletlerinin arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sur Mahallesi'nde mermer paletleri arasına sıkışan kedisini kurtaramayan Kadri Değer, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş makinesi yardımıyla mermerleri kaldıran ekipler, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi sahibine teslim edildi.
Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Değer, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı