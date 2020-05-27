Mermer sektörü Çin'e "fotoğraflı ihracat"a başladı - Son Dakika

Mermer sektörü Çin'e "fotoğraflı ihracat"a başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Kovid-19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi.

Mermer sektörü Çin'e

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Kovid-19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi. Şimdilik konvansiyonel ticaret hacmini yakalaması zor ancak zaman geçtikçe önemli bir araç olacak." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün ilk çeyrek performansını, mevcut durumu ve salgın sonrası dönemi yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Açıklamada, dünyayı kasıp kavuran ve küresel ticaret çarklarının durmasına neden olan Kovid-19 salgınının gündemdeki yerini koruduğu vurgulandı. Açıklamada 2019'u 4,3 milyar dolar ihracatla kapatan mermer sektörünün, bu yılın ilk çeyreğinde ana ihracat pazarları özelinde ciddi kayıplar yaşamaya başladığı belirtildi.

Normalleşme aniden değil, kademeli gerçekleşecek

Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini aktaran Rüstem Çetinkaya, "Normalleşme kelimesini şimdiden kurmak hayalcilik olur. Bunu ancak Haziran'dan sonra önümüzdeki tabloya göre değerlendirmemiz mümkün olacak. Sektörümüzün Çin'e ihracatı Şubat'ta yüzde eksi 60 seviyelerindeydi. Nisan'da yüzde eksi 40'lara gerilemiş olduk. Bu sevindirici bir gelişme ancak kayıplarımız halen çok büyük. En büyük dış pazarımız olan Çin'e bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatımız yüzde eksi 30 seviyelerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Dijital ticaretin bundan sonraki dönemde iş dünyasında önemli etkenlerden biri olacağını vurgulayan Çetinkaya. "Kovid-19 bize fotoğraflı ihracatın da olduğunu gösterdi. Şimdilik konvansiyonel ticaret hacmini yakalaması zor ancak zaman geçtikçe önemli bir araç olacak." öngörüsünde bulundu.

İhracata fotoğraflı katkı

Sanal ticaretin doğal taş ve mermer sektörü özelinde son derece destekleyici bir unsur olduğunun altını çizen Çetinkaya, "Çinliler ürünleri dokunarak, görerek almak istiyor. Halihazırda uluslararası uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin'e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye'nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var." açıklamasında bulundu.

Fabrikalar üretim değil, bakım-onarım çalışması yapıyor


ABD'nin doğal taş ve mermer sektörünün Çin'den sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, şunları aktardı:

"Avrupa pazarı mart sonunda siparişlerini askıya aldı. MENA bölgesinde de iptaller söz konusu. Hindistan'a ihracatımız nisanda yüzde eksi 90 olarak hesaplandı. Fabrikalar şu dönemde üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürütüyor. Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuzdan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum. Normalleşeceğiz ancak bu birden olmayacak. Buradaki en önemli faktör bu dönemi en az hasarla geçirmek. Firmalarımızın bu dönemin sonunda faz değişikliğine giderek Çin'den tedarik ettikleri ürünlerin yüzde 25'ini başka ülkelere kaydırmaları gerekiyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Çetinkaya, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mermer sektörü Çin'e 'fotoğraflı ihracat'a başladı - Son Dakika

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