Mermer sektörü yeni pazar arayışında
1 saat önce
15 milyar metreküp mermer rezervinin üçte birine sahip olan Türkiye, son dönemde Çin'e yapılan ihracatın azalması sonucu Afrika ülkelerindeki alternatif pazarlara yöneldi.
15 milyar metreküp mermer rezervinin üçte birine sahip olan Türkiye
, son dönemde Çin
'e yapılan ihracatın azalması sonucu Afrika
ülkelerindeki alternatif pazarlara yöneldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:07
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