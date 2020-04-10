'Mermer sektöründe işlerimiz bıçakla kesilir gibi kesildi'

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, koronavirüs salgınının mermer sektörünü çok olumsuz etkilediğini söyledi. Ekinci, "Koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla bizim işlerimiz de bıçakla kesilir gibi kesildi ve bitmek üzere. Birçok fabrika kapanıyor veya vardiya sayılarını düşürüyor" dedi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Demirören Haber Ajansı'na mermer ve doğaltaş ihracatının son durumu, koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. 2020 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarında yüzde 1,56'lık artış olmasına rağmen şubat ve mart aylarında geçen yıla göre yüzde 24'e varan düşüş olduğunu belirten Ekinci, 2020 yılının ilk üç ayında 27 milyon 861 bin 810 dolar ihracat gerçekleştiğini, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 27 milyon 425 bin 40 dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

'İŞLERİMİZ BIÇAKLA KESİLİR GİBİ KESİLDİ'

Koronavirüs salgınının dünyayı çok olumsuz etkilediğini, dünyadaki bütün sistemleri alt üst ettiğini ve her şeyin yeniden dizayn edileceğini gösterdiğini kaydeden Nasuh Ekinci, "Koronavirüs dünyayı allak bullak etti. Virüs bize her şeyin başının sağlık olduğunu hatırlattı. Dünyada artık 'ben büyüğüm, benim gücüm sana yeter' gibi söylemlerin bittiğini, çok güçlü olanın bile küçücük bir virüs karşısında aciz olduğunu bize gösterdi. Bu virüs bizim doğaltaş ve mermer sektörünü çok olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Biz ihracatımızın yüzde 55'lik bir kısmını Çin'e yapmaktaydık. Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla bizim işlerimiz de bıçakla kesilir gibi kesildi ve bitmek üzere. Birçok fabrika kapanıyor veya vardiya sayılarını düşürüyor" dedi.

İHRACAT RAKAMLARI

2020 yılının ilk üç aylık ihracat rakamlarını değerlendiren BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, "Bizim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,59'luk artışımız var. Ocak ayında hiç ummadığımız şekilde geçen yıla göre yüzde 33'lük artışla 14 milyon 727 bin 710 dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl ocak ayında 11 milyon 560 bin 610 dolardı. Şubat ve mart ayında virüsün etkisiyle ihracatımız büyük oranda düşerek, şubat ayında yüzde 14,56 mart ayında ise yüzde 24,16'lık bir azalış gösterdi. 2019 yılı şubat ayında 8 milyon 314 bin 140 dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamı bu yıl şubat ayında 6 milyon 731 bin 370 dolar, 2019 yılı mart ayında 8 milyon 329 bin 390 dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamı 2020 yılı mart ayında 6 milyon 317 bin 150 dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Koronavirüsün etkisinin ortadan kalkmasıyla sektörün yeniden canlanacağını vurgulayan Nasuh Ekinci, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün etkisinin ortadan kalkması ile sektörün çok büyük bir tırmanışa geçeceğini düşünüyoruz. Ama şunu da belirteyim ki sadece bir ülkeye yapacağımız ihracatla sektörün önünün ne kadar kapandığını ve sektörün çaresiz kaldığını iyice anladık. Tamamen hammadde satma ve ihracat yapma yönünden artık biraz da üretime dönük, nihai ürün üreten sanayiler kurmamızın ne kadar elzem olduğunu ve müşterilerimizi de çeşitlendirme açısından önemli olduğunu anlamaktayız."