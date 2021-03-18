Mermer tozlu sahte Maldiv sahilleri ile mücadele yeniden başladı - Son Dakika

Mermer tozlu sahte Maldiv sahilleri ile mücadele yeniden başladı

MUĞLA - Bodrum'da deniz kenarına beyaz kum görünümlü mermer tozu dökülmesi ile ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Bodrum Belediyesi, Kent Konseyi ve sil toplum kuruluşları Mermer tozlu sahlillerle mücadele başladı. Basın Açıklaması yapan Bodrum Kent konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Dünya Turizm Örgütü'nün duruma müdahale edebileceğini söyledi.

Turizm sezonu yaklaşırken yeni sezona hazırlanan bazı otellerin sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu sermesine tepkiler sürüyor. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sahile mermer tozu döktüğü tespit edilen bir işletmeye 270 bin TL para cezası kesilirken bugün Bodrum Belediyesi'nde bir toplantı düzenlendi.

Sağlığa son derece zararlı

Toplantıda konuşan, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, sağlık için son derece zararlı olan mermer tozlarının kamuya ait alanlara döküldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bodrum Belediyesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Bodrum kıyılarında bilimsel çalışma yapma talep yazısı var ve üniversiteden de olumlu cevap geldi. Biz diğer bazı işlemlerde gördüğümüz sahte bilimden bıktık. Bizim gerçek bilim insanlarımız var, üniversitemiz var. Gerekiyorsa araştırmaları yapar, bilimsel verileri ortaya koyar. Bu her yer için geçerli, sadece kum ve iskele uygulaması için değil. Marina için, mendirek için geçerli."

Konuşmasının devamında "Dünya Turizm Örgütü'nün müdahale etmesini mi bekliyoruz?" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuya Dünya Turizm Örgütü müdahale eder, Dünya Sağlık Örgütü müdahale eder. Bu sahte bilimi doğal sit alanları uygulamasında da gördük, Karaada uygulamasında da gördük. 4 mevsim araştırma dendi. Oraya giden tekneleri biliyoruz. Hangi bilim adamı orada 4 mevsim yaşadı."

Yılmaz, dökülen mermer tozlarının her türlü zararlı olduğunu dile getirerek "Zararı oraya gelen turistte 3-5 sene sonra çıkar, onu bilemeyiz ama doğaya nasıl zarar verdiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Şu anda 2-3 işletmeye ceza yazmak için yola çıkıldı"

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu belediye olarak konu ile ilgili denetim çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

24 işletmeye ceza

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da geçen yıl toplam 24 işletmeye kıyıya müdahaleden dolayı işlem yaptıklarını anlatarak şöyle dedi: "Bunun 14 tanesi beyaz kum diye tabir edilen kumlardan. Geçen sene bu tutanakları tuttuktan sonra ilgili işletmelerden bir tanesi bizimle görüşmeye geldi, bunu satabileceğini anlattı. Biz de bunu doğal olmadığı için satamayacağını kendisine ilettik. Fakat daha sonrasında sezon bitti. Bununla ilgili takibimiz devam ediyor. Şu anda bile 2-3 işletmeye işlem yapmak üzere arkadaşlarımız yola çıktılar. Biz belediye olarak kabahatler kanunundan 20 bin TL para cezası yazabiliyoruz. Bununla beraber il çevre ve tarım müdürlüklerine evraklarımızı gönderiyoruz. Onlar da işlemlerini yapıyorlar. Eğer cüruf tabir edilen bir madde var ise İl Çevre Müdürlüğü, yoksa İl Tarım Müdürlüğü işlem yapmakta" dedi.