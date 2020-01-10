Mermer ustası bilim kurgu romanı yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mermer ustası bilim kurgu romanı yazdı - Son Dakika

Mermer ustası bilim kurgu romanı yazdı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir mermer ocağında çalışan 42 yaşındaki Uğur Ürküt, "Ölümün Eşiği" isimli bilim kurgu roman yazdı.

Mermer ustası bilim kurgu romanı yazdı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir mermer ocağında çalışan 42 yaşındaki Uğur Ürküt, "Ölümün Eşiği" isimli bilim kurgu roman yazdı.

Denizcilik Meslek Lisesi mezunu olan Ürküt, kazandığı Akdeniz Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektronik programını ailevi sebeplerden dolayı bitiremedi.

Küçük yaşta yazarlığa ilgisinden dolayı, önceleri şiirler yazmaya başlayan Ürküt, bir arkadaşının tavsiyesiyle roman yazmaya karar verdi.

İlçede 17 yıldır bir mermer ocağında usta olarak çalışan Ürküt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazdığı "Ölümün Eşiği" isimli ilk kitabını 1 buçuk yılda tamamladığını söyledi.

İşten artan kalan zamanlarını kitabına ayırdığını dile getiren Ürküt, şöyle konuştu:

"Taşın kalbi İscehisar'da doğdum. Ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışırken içimdeki yazma tutkusunu ilk başlarda şiir yazarak doldurdum. Sonrasında da hikaye ve roman denemeleri yaptım. Bilim kurgu serisi olarak tasarladığım 'Ölümün Eşiği' adlı ilk kitabımı yazdım. Bu kitap hem memleketime bir kültür hizmeti hem de kitap tutkunlarına bir armağanımdır."

Romanın konusuna yönelik olarak Ürküt, "2032 yılında uzaya giden Türk uydusu ve değerli Türk bilim adamlarının hayal gücünün sınırlarında akıcı bir şekilde maceralarını anlatmaya çalıştım. Yine, Türk mühendislerinin gelecekte başarılı çalışmalara imza atacağını da aktardım. Okuyucular için ayağı yere basan bir uzay macerası ortaya çıktı." diye konuştu.

Ürküt, şiir ve roman yazmaya devam edeceğini belirterek, kendisine bu süreçte destek veren ailesine de ayrıca teşekkür etti.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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