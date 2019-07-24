Son Dakika Haberleri: Mermer yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Mermer yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

2 saat önce

Erdek-Bandırma kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği blok mermer yüklü TIR devrildi, kazada şoför yaralandı.

Mermer yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı, System.String[]
Erdek- Bandırma kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği blok mermer yüklü TIR devrildi, kazada şoför yaralandı. Erdek'te meydana gelen ikinci kazada ise ticari taksi yoldan çıktı, araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Marmara mermer ocaklarından yüklediği blok mermeri taşıyan 15 EB 280 plakalı TIR'ın sürücüsü Soner Kocatürk, İnci Yalısı önünde karşı yönden gelen bir otomobili sıkıştırmamak üzere aracını yolun kenarına atmak zorunda kalınca tonlarca ağırlıktaki blok mermerle birlikte devrildi. Blok mermerlerin yolun kenarına savrulduğu kazada TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarıp 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücünün tedavisi devam etmek üzere Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR kazasının ardın ikinci kaza haberi de Erdek-Bandırma üst yolunda meydana geldi, ticari taksi tek taraflı kaza yaptı.

Bandırma'dan Erdek'e gelmekte olan ticari taksinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Kazada sürücü ve içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR
Bandırma, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erbil'deki hain saldırıda terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını alıp kaçmış Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 15:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mermer yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]