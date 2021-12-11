Mermer yüklü tır yol çökünce devrildi - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki mermer yüklü tır, yolun çökmesi sonucu devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bayırköy beldesi Sarmaşık köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki Emre K. (26) yönetiminde bulunan 11 AAB 361 plakalı tır, yol kenarındaki toprak alanın göçmesi sonucu devrildi. Kazada tırın 34 HA 6909 plakalı dorsesinde yüklü mermer kalıplar yola saçılırken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Jandarma kazaya yerinde geniş çaplı önemle alırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - BİLECİK