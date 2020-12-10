AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 14:09

Dünyaca ünlü mermeriyle ünlü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dünyaca ünlü mermeriyle ünlü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki mermerciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İlçede bir mermer işletmesinde çalışan mermerciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çalışanlardan Uğur Ersöz, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra yaşam kategorisinde, Dante Diosina Jr'nin çektiği " Filipinler'de yanardağ patlaması", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını seçti.

Mermercilerin haber kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı oldu.

Uğur Ersöz, Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylamasında yarışan çalışanları tebrik ederek, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu sözlerine ekledi.

AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Mermerciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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