Son Dakika Haberleri: Mermerciler ABD yolcusu

Mermerciler ABD yolcusu

7 dakika önce

Dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından olan Coverings Orlando Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı'na Türkiye'den de 50'nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.

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Dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından olan Coverings Orlando Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı'na Türkiye'den de 50'nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:32 

Ekonomi
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