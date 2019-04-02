Mermerciler ABD yolcusu

Dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından olan Coverings Orlando Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı'na Türkiye'den de 50'nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.

Dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından olan Coverings Orlando Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı'na Türkiye'den de 50'nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.

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