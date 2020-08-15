Mermercilerin yüzü, 109 milyon dolarlık ihracatla güldü - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük mermer ocaklarının ve fabrikalarının bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, yeni normalleşme döneminde faaliyetlerine yeniden başlayan mermer ocaklarının ihracatı hız kazandı.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından itibaren mermer ticaretinde ciddi anlamda bir yavaşlama yaşadıklarını söyledi.

Yavaşlama döneminde bazı fabrikalar ve ocakların üretimlerine geçici olarak ara verdiğini dile getiren Çakmak, "Bu süre içerisinde işçilerimiz, çalışanlarımız mağdur olmadı. İşletmeler, çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdı. Haziran ayı itibarıyla devletin açıkladığı kontrollü normalleşmeyle, iş yavaşlatan işletmelerimiz tekrar üretimlerine başladı." diye konuştu.

Normalleşmeyle Çin'in mermere ilgisi arttı

Mermer ocakları ve fabrikalarında Kovid-19 tedbirlerine uyarak faaliyet yürütüldüğüne dikkati çeken Çakmak, yurt dışında en büyük mermer alıcılarının Çin olduğunu anımsatarak, Kovid-19 ile bu ülkeden altı ay boyunca müşteri gelmediğini belirtti.

Haziran ayıyla, mermer sektöründe yavaş yavaş hareketliliğin arttığını vurgulayan Çakmak, "Kurban Bayramı öncesinde Çin'den kalkan uçaklarla gelenlerin yüzde 80'i mermer alıcısıydı." dedi.

Mermer sektörü gelecekten umutlu

Pandemi öncesinde ürettikleri mermerleri Çin'e blok olarak sattıklarını aktaran Çakmak, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde bu satışları yapamayınca, mermer üreticileri işlenmiş ürüne ağırlık verdi. Bunda da başarı elde edildiğini düşünüyoruz. Çin'den dolayı oluşan açığı bu şekilde kapatmaya çalıştık. Şu anda mermeri blok olarak Çin, Mısır ve Hindistan'a, işlenmiş olarak da Amerika, Irak, Azerbeycan, İsrail, Almanya ve dünyanın daha birçok ülkesine gönderiyoruz. Mermercilerin yüzü 1,5 aydır gülüyor. Toparlanma devam edecek. Mermer sektörü şu anda hareketli dönemini yaşıyor. Salgına rağmen 2020 yılının 7 ayında 109 milyon dolar mermer ihracatı gerçekleşti. Yaz ayları mermer sektörünün 'harman zamanı' diyebiliriz."

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Çakmak, iktisadi olarak geleceğe daha umutla baktıklarını sözlerine ekledi.