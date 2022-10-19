Mermerciye bırakılan 'ceset krokisi' ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Mermerciye bırakılan 'ceset krokisi' ekipleri alarma geçirdi

19.10.2022 09:18

Mermerciye bırakılan 'ceset krokisi' ekipleri alarma geçirdi 56 gündür kayıp olan 21 yaşındaki gencin cesedinin bulunduğu iddia edilen adresin krokisini aileye ulaştıran arkadaşı polisi alarma geçirdi Polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin krokideki adrese göre yaptığı 1 saatlik aramada...

Mermerciye bırakılan 'ceset krokisi' ekipleri alarma geçirdi

56 gündür kayıp olan 21 yaşındaki gencin cesedinin bulunduğu iddia edilen adresin krokisini aileye ulaştıran arkadaşı polisi alarma geçirdi

Polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin krokideki adrese göre yaptığı 1 saatlik aramada gencin izine rastlanılmadı

ANTALYA - Antalya'da kendisinden 56 gündür haber alınamayan ve en son kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü söylenen 21 yaşındaki genci arama çalışmaları, kimliği belirsiz kişinin bir mermerciye bıraktığı ve cesedin yerini gösterdiği ileri sürülen krokiyle 1 ay sonrası tekrar başladı. Belirtilen adrese gelen polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin kanalizasyon içerisinde yaptığı 1 saatlik aramada ise gencin izine rastlanılmazken, ailenin umutlarını erteleyen haberi bir AFAD görevlisi, "Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu asılsız bir ihbar gibi" diyerek paylaştı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet - Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos'ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç'e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Daha önceki çalışmalarda 7 saat arandı

Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında genç Muhammet'e rastlanılmadı.

Mermerciye bırakılan kroki aileyi umutlandırdı

1 ay önce sona erdirilen kanalizasyonda arama çalışmaları, bugün kanalizasyona daha önce girdiğini ve Muhammet Fatih Güç'ün arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin bir tahta üzerine çizdiği ve genç Muhammet'in cesedinin bulunduğu alanı gösterdiği iddia edilen krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Olay yerin yakınlarındaki mermercinin kendilerine ulaştırdığı ve üzerinde gencin isminin de yer aldığı krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Hiçbir yeri aramasınlar, sadece burayı arasınlar"

Baba Mehmet Güç, "Oğlumun arkadaşıymış ve polisten korktuğu için mermerciye kroki bırakmış. Cesedin orada olduğunu ve tanınmayacak vaziyette olduğunu söylemiş. 112'yi aradık ve yetkili arkadaşlarımız geldi. Daha önce arama yapılmıştı ama burası aranmamıştı. Bu krokiyi elimize verince büyük bir umutla geldik. Gelecek haberi bekliyoruz" dedi. Anne Emine Güç de, "Krokiyi bırakıp 'hiçbir yeri aramasınlar, sadece burayı arasınlar' demişler. Ben burada olduğundan eminim. Hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.

Kanalizasyondan gelecek haberi beklediler

Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin belirttiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet- Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti.

"Üzülerek söylüyorum, asılsız ihbar gibi"

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin umutlarını erteleyen haberi paylaştı. Çallıoğlu, "Daha önce burada 7 kilometre gezdik sizinle birlikte, çalışmalarda da ben aramıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu asılsız bir ihbar gibi" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Mermerciye bırakılan 'ceset krokisi' ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

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