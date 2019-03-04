Son Dakika Haberleri: Mermerde yeni hedef Latin Amerika

Mermerde yeni hedef Latin Amerika

17 dakika önce

Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.

Mermerde yeni hedef Latin Amerika, System.String[]
Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 

Ekonomi
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