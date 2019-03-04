Mermerde yeni hedef Latin Amerika
17 dakika önce
Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk
Çevik, Türkiye
'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika
ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35
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