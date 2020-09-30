Mermerde yeni hedef Latin Amerika - Son Dakika

Mermerde yeni hedef Latin Amerika

Türk mermer ihracatında yeni hedef Latin Amerika ülkeleri.Türk mermeri yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediliyor.

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Türk mermer ihracatında yeni hedef Latin Amerika ülkeleri.

Türk mermeri yaklaşık 40 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'nin yaklaşık 1 milyar dolarlık ebatlı mermer ihracatında ABD'nin payı yaklaşık 300 milyon dolar.

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, 150'ye yakın doğal taş çeşidi ile dünyanın hemen her kıtasında varlık gösteren yüzde 100 Türk sermayeli olduklarını belirterek, sadece blok mermer satışıyla değil, katma değeri yüksek projelerle büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Çetinkaya ABD'nin halihazırda dünyada yaklaşık 2 milyar dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Çin, sektörümüz için elbette en önemli pazarların başında geliyor ancak Amerika'da katma değerli ürün satmak adına gidilecek çok yolumuz var. Bizi ileri taşıyacak olan olgu, katma değeri yüksek projeler. Atlanta'da '2020 Tasarım Evi'nin (2020 Designer Showhouse) resmi mermer tedarikçisi olarak nomine edildik. Proje bittikten sonra iki ay boyunca bölgenin tüm ileri gelen tasarımcıları tarafından geziliyor ve ardından açık artıma ile satışa çıkarılıyor. Şimdi önümüzdeki sene için de çalışıyoruz. Böyle projelerle sadece satış yapmakla kalmıyor, aynı zamanda da yaşam tarzı ihraç ediyoruz. Bunu başarırsak markalaşırız. Salgın, küresel tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağlı kalınamayacağını dünyaya gösterdi. Pazar çeşitliliği olmazsa olmaz. Güney Amerika'da Meksika, Arjantin, Panama ve Kolombiya yeni hedef pazarlarımız" dedi.

Mermer sektörünün 2019'u 4,3 milyar dolar ihracatta kapattığına dikkati çeken Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yılın ilk beş ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler oldu. Biz de bu düşüşten olumsuz etkilendik ancak 'Yeni Normal'in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibariyle yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Açığı hemen kapatmamız hayalcilik olur. Buradaki temel hedefimiz dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi, algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekün bir sektör hareketi olmalı" dedi. - İSTANBUL

Mermerde yeni hedef Latin Amerika

Amerika Birleşik Devletleri, Çetinkaya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mermerde yeni hedef Latin Amerika - Son Dakika

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