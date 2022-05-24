Mermerler narin eller ile işleniyor

- Onlar mermer sektörünün çiçekleri

Genelde erkeklerin çalıştığı mermer fabrikalarında kadınlar baş göstermeye başladı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'de mermer denilince ilk akla gelen yerlerden birisi olan Afyonkarahisar'da, kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi ağır sanayi olmasına rağmen mermer sektöründe de kendilerine yer edinmeyi başardı. Kentte faaliyet gösteren 75 çalışanı olan bir mermer fabrikasında 25 kadın işçi adeta fabrikanın yükünü sırtlanmış gibi çalışıyor.

Bir çok meslekte var olan kadınlar Afyonkarahisar'ın lokomotif sektörlerinden birisi olan mermer sektöründe de faaliyet göstermeye başladı. Ağır sanayi ve ağır işçilik gerektiren mermer sektöründe kadınlar erkeklere taş çıkartır gibi çalışırken, yaptıkları işçilik ile de erkekleri adeta solluyorlar. Kentte faaliyet gösteren ve ihracat odaklı çalışan bir mermer fabrikasında kadın istihdamını arttırılması için harekete geçildi. 75 çalışanın olduğu firmada 25 kadın mermer işçisi istihdam edilirken, firmanın hedefi olan 150 kişilik istihdamda kadın çalışan sayısında ise hedef 75.

Mermer fabrikasında erkeklere taş çıkartır nitelik çalışan Fatma Avşar isimli kadın işçi, yaptıkları işin ağır olmasına rağmen işi severek yaptıklarını ifade etti. Kadınların işten korkmaması gerektiğini de vurgulayan Avşar, "İşe yeni başladım ve fabrikada 'seçme' denilen işi yapıyorum yani çeşit ve özelliklerine göre mermeri ayırıyorum. İş ağır, belli zorlukları var ama bu zorluklarla bir şekilde mücadele ediyorum. Devam etmeyi düşünüyorum bu işe. Bu işi sevdim, yapmak isteyen herkes yapabilir, büyük bir zorluğu yok" diye konuştu.

"Kadınlar bakıldığı zaman sektörde erkeklere göre 1-0 öndeler diyebiliriz"

Fabrikanın üretim müdürü Ali Berkan Kayarlı ise kadınların erkeklere göre daha temiz ve titiz çalıştıklarını ifade etti. Kadınların sektörde çalışmasının daha güzel bir işçiliği ortaya çıkardığını belirten Kayarlı, "Makinelerimiz ve işçilik hassasiyet istediği için kadın işçi çalıştırmak bizim için daha iyi oluyor. Kadın işçi çalıştırmak sektör için daha iyi oluyor, işleyişte herhangi bir aksama olmuyor. Yapılan işe sürekli dikkat ediliyor, makineler sürekli temizleniyor. Kadınlar bakıldığı zaman sektörde erkeklere göre 1-0 öndeler diyebiliriz" diye konuştu.

"Ülkede nasıl bir işsizlik sorunu var ben onu da henüz çözmüş değilim"

Firma sahibi Bektaş Ergüç'de kadınların çalışmalarından memnun olduklarını ancak sektörün genel anlamda bir eleman sıkıntısı olduğunu vurguladı. Ergüç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kadınlarla çalışmaktan memnunuz. Erkeklere göre daha azimliler, erkeklere göre iş güçleri daha fazla. Ama sektörde genel anlamda bir eleman sıkıntısı var. Türkiye'de işsizlik sorunu var deniliyor, biz İş-Kur başta olmak üzere bir çok yere erkek ve kadın çalışan bulunması konusunda ilan verdik ama şuanda ihtiyacımız olan 150 elemanı bulamadık. Yani diğer bir anlamı ile ülkede nasıl bir işsizlik sorunu var ben onu da henüz çözmüş değilim."