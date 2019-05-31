- Mermi ile Doğan Bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde Tedavi Edildi

- (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildiMOGADİŞU - Somali'de her gün bin kişiye sağlık hizmeti vererek Somalililere umut olan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, karnındaki bebeğin sırtına kurşun saplanan Sagal Abdiwahab Muhammed ve bebeği sağlığına kavuştu.Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan ve Afrika'nın en büyük hastanesi olan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, her gün yüzlerce hastaya umut oluyor. 14 Mayıs Salı gecesi hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Sagal Abdiwahab Muhammed'in karnındaki 8 aylık bebeğin kurşunla vurulduğu tespit edildi. Tek merminin iki hastanın da hayatına mal olacağına nadiren şahit olan doktorlar, anneyi ve bebeğini kurtarmak için zamanla yarışarak hastayı ameliyata aldı. Vücuduna mermi saplanan bebek yaralı olarak dünyaya geldi. Doğumun ardından merminin annede açtığı yarayı tedavi eden doktorlar, sırtına mermi saplanan 8 aylık bebeği kurtarmak için yeni bir ameliyata başladı.2 kilo 680 gram ağırlığındaki bebek sırtında bir mermiyle doğduOlayla ilgili konuşan hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Timuçin Kurtuluş Mermer, "Anne ve bebeğinin hayati tehlikesi çok yüksekti. Hazırlıklarımızı yaptık, hastamızı acil ameliyata aldık ve sezaryen yöntemiyle doğurttuk. Sağlıklıydı fakat sırt kısmında kurşun girişi vardı" dedi. Herhangi bir organı alınmadan annedeki yaraların tedavi edildiğini kaydeden Mermer, "Cerrahi Uzmanımız Süleyman Koç diğer organlarda hasar varlığının olup olmadığını inceledi ve hasar olmadığını tespit etti. Bunun sonucunda ameliyatı sonlandırdık. Bebeği yeni doğan yoğun bakim kliniğine yatırdık" ifadelerini kullandı."2 santimlik mermi yarım saatte çıkarıldı"Bebeğin sırtından giren mermi çekirdeğinin çıkarılması için hastanede görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Yıldız, zorlu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla ilgili bilgi veren Yıldız, "Yaklaşık yarım saat süren başarılı bir operasyonla 2 santim büyüklüğünde, bebeğin hayatını tehdit eden mermi çekirdeğini çıkardık. Operasyon esnasında herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi" dedi. Hastane Yöneticisi Doç. Dr. İsmayil Yılmaz ise "Bebeğin hayata tutunmasındaki tüm aşamalarında ultra gayret gösteren tüm hastane çalışanlarımızı tebrik ediyorum Somali'de ilkleri başarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı."Sadece Türk hastanesi yardım edebildi"Anne Sagal Abdiwahab olayı ve ameliyatı İHA muhabirine anlatarak, ilk başvurduğu hastanenin kendisinden para istediğini ve vücudundaki mermiyi bulamadıklarını söyledi. Anne Abdiwahab, "Oradan başka hastaneye geçtik ve diğer hastanede mermiyi bulunmayınca daha derin bir ameliyat için rahmimi açacaklarını söylediler, bu hastanelerin işe yaramadığını görünce hemen Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine geldik. Sağ olsun iyi ilgilendiler ve hemen ameliyata alındık, saatlerce süren başarılı ameliyattan sonra hamd olsun bebeğim kurtarıldı" ifadelerini kullandı.Kurtarılan bebeğin anneannesi ise "Hamd olsun kızım ve torunum kurtarıldı merminin çocukta olduğunu duyduğumda çok şaşırdık ve endişe duyduk ama bu hastanenin doktorları özverili çalışmalarından sonra başarılı bir ameliyatla torunum ve kızım kurtarıldı, sağ olun Allah sizden razı olsun" diye konuştu.Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2014 yılından beri günde binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyor. Hastane, Türkiye ve Somali Sağlık Bakanlıklarınca müşterek işletiliyor.