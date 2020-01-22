Mermiye çekiçle vuran kişi parmağından yaralandı - Son Dakika

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Y.E.K'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Kur'an kursunda usta öğreticilik yapan Y.E.K, boş bir odada kurusıkı mermiyi incelerken çekiçle vurdu.

Kayseri 'de kuru sıkı tabancanın mermisine çekiçle vuran kişi yaralandı.

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