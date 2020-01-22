Mermiye çekiçle vuran kişi parmağından yaralandı - Son Dakika
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Mermiye çekiçle vuran kişi parmağından yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de kuru sıkı tabancanın mermisine çekiçle vuran kişi yaralandı.

Mermiye çekiçle vuran kişi parmağından yaralandı, System.String[]

Kayseri'de kuru sıkı tabancanın mermisine çekiçle vuran kişi yaralandı.

Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Kur'an kursunda usta öğreticilik yapan Y.E.K, boş bir odada kurusıkı mermiyi incelerken çekiçle vurdu.

Y.E.K. merminin patlaması sonucu başparmağından yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Y.E.K'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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