Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar - Son Dakika

Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
21.12.2020 18:10
KAHRAMANMARAŞ'ta bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışan koltuk döşeme ustası Murat T. (34) ile çırağı F.A.P. (13) merminin patlaması sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışan koltuk döşeme ustası Murat T. (34) ile çırağı F.A.P. (13) merminin patlaması sonucu yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki bir koltuk döşemecisinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat T., ikinci el satın aldığı koltuğun içinde uzun namlulu silah mermisi buldu. Murat T. daha sonra mermiyi matkapla delmek istedi. Bu sırada mermi patladı ve Murat T. ile çırağı F.A.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen usta ve çırağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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