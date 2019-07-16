Son Dakika Haberleri: MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlar kısa mesaj ile uyarıldı
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MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlar kısa mesaj ile uyarıldı

32 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşı kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.

MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşlar kısa mesaj ile uyarıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşı kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.

NVİ resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, yerleşim yeri adres bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi amacıyla; MERNIS veri tabanında yerleşim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandaşa kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatıldı.

Yerleşim yeri adres kaydı eksik olan vatandaşların ilce nüfus müdürlüklerine müracaat ederek veya e-devlet üzerinden güncel adres bildiriminde bulunabilecekleri ifade edilen açıklamada, adres kaydı güncel olan vatandaşların ise bu bildirimi dikkate almamaları istendi. - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
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