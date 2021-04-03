Merrell Alanya Ultra Trail başladı

Yarış direktörü Ahmet Arslan , dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail yarışı, Kızılkule önünde başladı.

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