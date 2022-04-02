Merrell Alanya Ultra Trail'de 76 kilometrelik yarışın birincileri belli oldu - Son Dakika

Alanya'nın ev sahipliği yaptığı Merrell Alanya Ultra Trail, 76 kilometrelik yarışla tamamlandı.

Türk sporculardan Cevdet Alyılmaz ikinciliği, Vehbi Bekar üçüncülüğü elde ederken; kadınlarda Itır Atadiyen ikinci oldu. Kadınlarda İsviçre adına yarışan Ezgi Akdiser ilk sırada yer aldı.

Sahil şeridindeki İskele Meydanı'nda startı verilen yarışta sporcular, büyük bir mücadele verdi. Muz bahçelerini ve Toroslar'ın tarihi patikalarını geçen katılımcılar, Tarihi Alanya Kalesi'nin surlarını da kat etti. Kalenin zirvesindeki serin havada yarışı sürdüren sporcular, tekrar İskele Meydanı'na ulaştı.

Finişten önce Tarihi Alanya Tersanesi'nin içinden geçen sporcular, Akdeniz bölgesinde yörüklerin tarihi rotalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Merrell Alanya Ultra Trail'de erkeklerde ve kadınlarda dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar:

1- Ezgi Akdesir (İsviçre-11.47.53.98)

2- Itır Atadiyen (Türkiye-13.39.51.31)

3- Janet Cornelius (Almanya-13.55.18.75)

Erkekler:

1- Fedrik Vancraeynest (Belçika-10.23.08.79)

2- Cevdet Alyılmaz (Türkiye-10.50.55.02)

3. Vehbi Bekar (Türkiye-10.55.22.47)

Taurus Mountain Marathon (48 km), Keykubat Mountain Run (28 km) ve Alaiye Short Trail (17 km) yarışlarında ilk üçe giren sporcuları ise gün içinde belli olmuştu.

Yarışların ardından ödül töreni de İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.