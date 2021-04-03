SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti - Son Dakika

SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti

03.04.2021 16:53

Merrell Alanya Ultra Trail nefes kestiBurcu MUTLU-Serhan TÜRK-Mesut IŞIK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve 24 ülkeden 544 sporcunun katıldığı Merrell Alanya Ultra Trail 2021 yarışları nefes kesti.

Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti

Burcu MUTLU-Serhan TÜRK-Mesut IŞIK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve 24 ülkeden 544 sporcunun katıldığı Merrell Alanya Ultra Trail 2021 yarışları nefes kesti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 takviminde yer alan, Alanya'da patika koşusu heyecanı yaşanmasını sağlayan Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla Kızılkule'deki start alanında başladı. Büyük heyecana sahne olan organizasyon kapsamında düzenlenen üç yarışın birincileri de belli oldu. Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından Merrell isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda Taurus Mountain Marathon'u elit Merrell atleti Hector Haines, Keykut Mountain Run'ı yine Merrell'ın elit kadın sporcusu Denisa Dragomir, Alaiye Short Trail'i de Moritz Auf Der Heide birinci tamamladı.

İBRAHİM GÜNEŞ: PARKUR FAZLASIYLA HAKKINI VERİYOR

Alaiye Short Trail Erkeklerde 3'üncü olan İbrahim Güneş, ilk kez Alanya'a yarıştığını ve parkurun göründüğünden daha zor olduğunu belirterek, "Bu benim ilk yarışım, ilk trail koşumdu. Çok mutluyum. Limitlerimizi zorlamamızın, kendimizi aşmamızın en büyük mutluluğu. Yarışı düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Parkur tahmin ettiğimden çok daha zordu. Ben ilk defa koştuğum için fotoğraflarda gördüğümden çok daha zordu. Fazlasıyla hakkını veriyor" dedi.

NATALIA GYURTEN: KOŞTUĞUNUZ ZAMAN HAYATTAN ZEVK ALIYORSUNUZ

Alaiye Short Trail Kadınlar'da birinci olan Natalia Gyurten de "Parkur o kadar zor olmasına rağmen koşmaya değer. Koştuğunuz zaman hayattan zevk alıyorsunuz. Ben bundan önce iki kez katıldım. Geçen sene çocuk olduğundan dolayı katılamamıştım. Ama geri dönmek kolay. Böyle organizasyonları yapanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan, 76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail'in birincisi ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

Tamamlanan üç yarışta kadınlar ve erkeklerde ilk 3 sıralamaları şu şekilde oluştu:

Taurus Mountain Marathon Kadınlar İlk 3: (saat.dakika.saniye)

1. Anna Korobko - 05.19.30

2. Sanna El Kott Helander - 05.36.21

3. Lina El Kott Helander - 05.36.22

Taurus Mountain Marathon Erkekler İlk 3:

1. Hector Haines - 04.39.27

2. Andres Olivera Scollo - 04.58.44

3.Ali Ghareh Gheibi - 05.14.51

Keykubat Mountain Run Kadınlar İlk 3:

1. Denisa Dragomir - 02.46.28

2. Oihana Azkorbebeitia - 02.46.29

3. Yuliia Tarasova - 02.57.19

Keykubat Mountain Run Erkekler İlk 3:

1. Viktor Simashko - 03.10.53

2. Soner Büyükatalay - 03.11.44

3. Mümin Güneş - 03.12.17

Alaiye Short Trail Kadınlar İlk 3:

1. Natalia Gyurten - 01.57.46

2. Nuray Bulut Göktepe - 02.17.53

3. Nataliya Blagonravova - 02.24.18

Alaiye Short Trail Erkekler İlk 3:

1. Moritz Auf Der Heide - 01.30.38

2. Mustafa Göksel - 01.33.26

3. İbrahim Güneş - 01.54.55

SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti

İbrahim Güneş, Antalya, Denisa, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti - Son Dakika Spor


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