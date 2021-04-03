Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi

Yarış direktörü Ahmet Arslan , dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail yarışı, Kızılkule önünde başladı.

İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu

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