"Merseyside" derbisi izlenme rekoru kırdı - Son Dakika

"Merseyside" derbisi izlenme rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.

Liverpool, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Merseyside' derbisi izlenme rekoru kırdı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı "En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki         
14:41
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın         
14:31
Türk web hosting şirketi Natro satıldı Türk web hosting şirketi Natro satıldı         
14:28
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı         
14:21
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil         
14:15
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı         
13:41
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı         
13:28
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu         
13:26
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı         
13:26
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı         
13:13
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek         
13:12
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı         
12:59
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak         
12:47
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı         
12:42
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var         
12:38
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı         
12:29
Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı         
12:28
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti         
12:19
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te         
12:16
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek         
12:09
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı         
12:03
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı         
12:01
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi         
12:01
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı         
11:55
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz         
11:46
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı         
11:45
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti         
11:37
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü         
11:30
22-28 Haziran haftalık burç yorumları 22-28 Haziran haftalık burç yorumları         
11:29
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı         
11:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 14:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Merseyside" derbisi izlenme rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei