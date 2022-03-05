"Mersin 1. Hamsi Festivali" başladı - Son Dakika
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"Mersin 1. Hamsi Festivali" başladı

05.03.2022 23:06
"Mersin 1. Hamsi Festivali" başladı

Mersin'de bu yıl ilki düzenlenen "Hamsi Festivali" başladı.

Mersin'de bu yıl ilki düzenlenen "Hamsi Festivali" başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl birincisi düzenlenen festivalin açılışı, Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yenişehir ilçesindeki etkinlik alanında düzenlenen programa, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Vali Su, Mersin'in tarih içerisinde birçok medeniyetin kültürünü içerisinde barındırdığını belirtti.

Su, "Her ilin öne çıkan sektörleri vardır. Biz Mersin olarak her sektörde öne çıktığımız gibi kültürel zenginlik açısından da en önden gelen illerden biriyiz. Mersin'de bugün Karadeniz kültürünü görmüş olacağız. Bu organizasyonu gerçekleştiren başta Mersin Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alper Vural Özdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesine özgü müziklerin ve halk oyunlarının sergilendiği programda Vali Su, hamsilerin pişirildiği tezgahın başına geçerek ziyaretçilere balık ekmek ikramında bulundu, daha sonra kurulan stantları ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti.

Festival, 13 Mart'ta sona erecek.

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Mersin 1. Hamsi Festivali başladı Mersin 1. Hamsi Festivali başladı Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su'yu ziyaret etti

Ali İhsan Su, Yenişehir, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mersin 1. Hamsi Festivali' başladı - Son Dakika


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