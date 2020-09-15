MERSİN 108 bin liralık tütün makaronu dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika

108 bin liralık tütün makaronu dolandırıcıları yakalandı

MERSİN'de makaron satan bir esnaftan 108 bin 500 TL'lik ürün aldıktan sonra ödemesini yapmadan kaçan F.K. ve M.Ç.F. ile onlara ürün taşırken yardım ettiği ileri sürülen A.B. polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İlçede makaron ticareti yapan V.U., M.Ç.F. ve F.K. isimli iki kişiyle 108 bin 500 TL değerinde ürün satışı için anlaştı. İddiaya göre, M.Ç.F. ve F.K., getirdikleri araca ürünleri yükledikten sonra parayı ödemeden kaçtı. Ürünlerin sahibi V.U., polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve olay yerinden temin edilen güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, dolandırıcılık olayına karışan M.Ç.F. ve F.K. ile ürünleri taşırken onlara yardım ettiği tespit edilen A.B.'nin adreslerini belirledi. M.Ç.F. ve F.K. Adıyaman'da, A.B. ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.