Mersin 109 Yaşındaki Ali Rıza Can, Erdoğan'ı Görmek İstiyor

109 yaşındaki Ali Rıza Can , Erdoğan'ı görmek istiyor Mersin 'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk 'ü görme şansını yakalayan 109 yaşındaki Ali Rıza Can, ölmeden görmek istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a seslendi. 9 çocuk ve 38 torun sabihi Can, Sayın Cumhurbaşkanım, Allah size uzun ömürler versin. Sizi çok görmek istiyorum dedi.Milli mücadele yıllarında ülkenin dört bir yanını ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, 1931 yılında Silifke'ye geldi. Dönemin protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Atatürk, halka hitabında milli mücadelenin önemini vurguladı. O tarihte 21 yaşında olan Ali Rıza Can ise Atatürk'ü yakından görme fırsatı buldu. O anı hayatının dönüm noktası olarak kabul eden Can, çocuklarını da Mustafa Kemal'in hatıraları ve kahramanlıkları ile büyüttü. Hayatı boyunca ilke ve inkılaplarından vazgeçmediği Atatürk'ü zaman zaman torunlarına da anlatan Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a da Atatürk kadar değer verdiğini dile getirdi.En kısa sürede Erdoğan ile görüşmek istediğini ifade eden Can, Reis-i Cumhur Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Yaşamasını istiyorum. Allah uzun ömür, bol kısmet versin. Başımızda sağolsun. Cumhurbaşkanımız gibi kimse güzel konuşamıyor. Ben daha görmedim. Konuşmayı yaratıyor. Bundan 90 sene önce üç okka tuzu olan ev zengin sayılırdı. O yokluk, o fakirlikten kurtardı. Biz askerde dört ayda bir mektup gelirse seviniyorduk. Şimdi televizyonlar, telefonlar var. Rahatlıkla konuşabiliyorlar dedi.Hükümetçe yapılan hizmetlere de değinen Can, Ben cahillikten çok çektim. Kendi evlatlarımı okuttum, torunlarımı da okutmaya devam ediyorum. O zamanlar en büyük oğlumu okutuyorum. Şimdilerde o günleri hatırladıkça vicdanım sızlıyor. Köyün aşağısına iner, pazar günü harçlığını verirdim. Tek başına, yürüyerek Silifke'ye 8 saatte giderdi. Aklıma geldiğinde üzülürüm. Fakat bugün, Tayyip Erdoğan 'ın gününde Silifke 20 dakikaya indi. Yollar, tüneller, Allah o adamı görmeyi bana nasip etsin diye konuştu.Babasına Işıklı Mahallesi 'ndeki evinde bakan Zafer Can (60) ise Babam bize hep Atatürk'ü anlattı. Yıllar sonra evimizde Erdoğan'ı konuşuyoruz ifadesini kullandı.