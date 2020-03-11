MERSİN 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha yakalandı

MERSİN'de bir gecede 1511 kızılçam ağacını tek başına kestiğini öne süren ve hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Mehmet Şenol'un ağaçları, 2'si 18 yaşından küçük 4 köylüsüyle birlikte kestiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski Mezitli Mahallesi'nde 22 Kasım 2019 günü, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 74 dönümlük hazine arazisindeki 1511 kızılçam ağacı bir gecede kesildi. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip, yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye gelerek inceleme başlatan orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak Mehmet Şenol'u gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Şenol hakkında dava açıldı. Davanın 12 Şubat günü görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Şenol, Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Saat 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün zararın 365 bin 602 TL olduğunu bildirdiği duruşmada, Mehmet Şenol, tahliye edildi. Soruşturmayı genişleten Mersin polisi, 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şenol'un köylüsü olan ve ağaçları birlikte kestikleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin savcılıktan salıverildiği soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.