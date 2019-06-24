Son Dakika Haberleri: Mersin 18 ülkeden çevrecileri ağırladı
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Mersin 18 ülkeden çevrecileri ağırladı

1 saat önce

Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Çalıştayı ve eğitimi çerçevesinde Afrika ve Türki Cumhuriyetlerininde arasında bulunduğu 18 ülkeden yaklaşık 70 ormancı ve çevreci, teknik gezi için Mersin'e geldi.

Mersin 18 ülkeden çevrecileri ağırladı, System.String[]
Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Çalıştayı ve eğitimi çerçevesinde Afrika ve Türki Cumhuriyetlerininde arasında bulunduğu 18 ülkeden yaklaşık 70 ormancı ve çevreci, teknik gezi için Mersin'e geldi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği teknik geziye, ÇEM Genel Müdürü Ahmet İpek, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ÇEM Uzman hocaları ve mühendisleri, Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik ve işletme şefleri katıldı.
Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, katılımcılara faaliyetlerle ilgili olarak sunum yaptıktan sonra 2018-2019 yılları çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Arazi inceleme gezisinin ardından, yabancı heyete toprak muhafaza ve erozyonla mücadele, silvikültür uygulamaları, ağaçlandırma çalışmaları, tıbbı ve aromatik bitki çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele, fidan üretimi, Orköy faaliyetleri gibi ormancılık faaliyetleri uygulamalı olarak gösterildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Afrika, Mersin, Güncel
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