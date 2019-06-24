Son Dakika Haberleri: Mersin, 18 ülkeden ormancı ve çevrecilere ev sahipliği yaptı
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Mersin, 18 ülkeden ormancı ve çevrecilere ev sahipliği yaptı

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Çalıştayı ve Eğitimi çerçevesinde teknik gezi programı Mersin'de yapıldı.

Mersin, 18 ülkeden ormancı ve çevrecilere ev sahipliği yaptı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Çalıştayı ve Eğitimi çerçevesinde teknik gezi programı Mersin'de yapıldı. Teknik geziye, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerden 18 ülkeden, orman ve çevre meslek gruplarına mensup yaklaşık 70 kişi katıldı.

Teknik geziye, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, ÇEM Genel Müdürü Dr. Ahmet İpek ve Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da katıldı. Gezide, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Bölge Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili sunum yaparak, 2018-2019 çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla ilgili gerçekleştirilen arazi inceleme gezisinde, yurt dışından gelen heyete, Türkiye'de yapılan Toprak Muhafaza ve Erozyonla Mücadele çalışmaları, silvikültür uygulamaları, ağaçlandırma ile tıbbı ve aromatik bitki çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele, fidan üretimi, ORKÖY faaliyetleri gibi ormancılık faaliyetleri uygulamalı olarak gösterildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
Mersin, Güncel
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