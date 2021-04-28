MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR - Son Dakika

MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR

28.04.2021 10:37

MERSİN'de yaşayan Hayrunisa Kayacı (21), ailesinden öğrendiği tekstil mesleğini sürdürmek için atölye kurdu.

MERSİN'de yaşayan Hayrunisa Kayacı (21), ailesinden öğrendiği tekstil mesleğini sürdürmek için atölye kurdu. Atölyesini 'Sıfır Atık' politikasıyla çalıştıran Kayacı, artan kumaşlarla sokak hayvanlarına elbise dikiyor, özel olarak gelen müşterilerinden elde ettiği gelirle de mama alıyor, veteriner giderlerini karşılıyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Hayrunisa Kayacı, küçük yaşlardan itibaren ailesinin yanında tekstil sektörünün içerisinde yer aldı. 19 yaşına gelen Kayacı, aile mesleğini devam ettirmek için tekstil atölyesi kurmaya karar verdi. KOSGEB'in genç girişimci desteğine başvuran Kayacı, 100 bin TL destek aldı. 200 bin TL sermaye ile hayal ettiği tekstil atölyesini kuran Kayacı, çevrede bulunan kadınları da istihdam etmeye başladı. 1 buçuk yıldır atölyesinde üretim yapan Kayacı, artan kumaşları değerlendirmek için duyarlı bir projeyi hayata geçirdi. Artan kumaşlardan çok sevdiği sokak hayvanlarına elbise diken Kayacı, hayvanlarına elbise diktirmek isteyen müşterilerinden elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarına mama alıyor, veteriner giderlerini karşılıyor.

'PANDEMİ SONRASI SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ'

Atölye kurma serüvenini anlatan Kayacı, "Tekstille küçük yaşlarda tanıştım. Ailem tekstil sektörünün içinde olunca benim de sempatim oluştu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce atölye kurma fikri oluştu. KOSGEB'in genç girişimci desteğine başvurdum. Oradan aldığım destekle de atölyemi kurdum. Sipariş üzerine her türlü giyim üretimi yapıyoruz. Atölyede kadın istihdamı sağlıyorum. 15 kadınla çalışmayı planlıyorduk ancak pandemi nedeniyle 7 kişi çalışıyor ancak pandemi sonrası sayımızı arttıracağız" dedi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM OLDU'

Atölye kurma sürecinde ailesinin çok büyük desteğinin olduğunu belirten Kayacı, "Küçük yaşlardan itibaren sektörün içinde olduğumdan atölye kurma fikrime olumsuz yanıt gelmedi. Sadece pandemi dönemi olduğundan sıkıntı yaşabileceğimi söylediler ancak ailemin de desteği ile atölyeyi kurdum. Çok mutluyum" diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARINA ELBİSE DİKEREK, SIFIR ATIK OLUŞTURUYOR

Atölyede artan kumaşları değerlendirmek için duyarlı bir projenin altına imza atan Kayacı, şunları söyledi:

"Atölyeyi açtığımda ilk olarak çok fazla kumaş arttığını gördüm. 6 ay önce artan kumaş parçalarını değerlendirmek çok sevdiğim sokak hayvanlarına kıyafet diktim. Projeyi duyan insanlar hayvanlarını getirerek elbise dikmemi istedi. Onlardan gelen paralarla sokak hayvanlarına mama aldık, veteriner giderlerini karşılıyoruz. Yine atölyeye gelen çocuklarla beraber oyuncaklarına elbise dikiyoruz. Burada amacımız sıfır atık oluşturmak."

MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR
MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR
MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR
MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR

Türk Lirası, Yenişehir, Veteriner, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 21 YAŞINDA TEKSTİL ATÖLYESİ AÇTI, ARTAN KUMAŞLARDAN SOKAK HAYVANLARINA KIYAFET DİKİYOR - Son Dakika


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